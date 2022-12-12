город Туран, город Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019) — Familio

Туран

Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Урянхайский край
2586Туран, дер. (Туранский пос.), на прав. берег. р. Турана, в 7 вер. от р. Уюка; 1-кл. шк. М. Н. Пр.75222215

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун
13520Турангород52°08'00"93°54'00"N-46-140

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Тыва, Пий-Хемский муниципальный район, Городское поселение город Туран
93635101001г Турангород
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