Нартович (Мельберт) Ираида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартович (Мельберт) Ираида Григорьевна

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Место рождения

Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва

Дата рождения

01.05.1915 ст.

Дата смерти

06.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915 ст.

Отец: Мельберт Григорий Андреевич

Мать: Мельберт Аграфена Савельевна

Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
30.10.1933

Сын: Мельберт Вениамин Григорьевич

Отец ребёнка: Иван

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
11.07.1942

Дочь: Пищикова Светлана Петровна

Отец ребёнка: Нартович Петр Иванович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Нартович Галина Петровна

Отец ребёнка: Нартович Петр Иванович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нартович Петр Иванович

Смерть
06.08.1980
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
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