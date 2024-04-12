Нартович (Мельберт) Ираида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1915 ст.
Дата смерти06.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1933
Сын: Мельберт Вениамин Григорьевич
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
11.07.1942
Дочь: Пищикова Светлана Петровна
Отец ребёнка: Нартович Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Нартович Галина Петровна
Отец ребёнка: Нартович Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1980