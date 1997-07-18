Кисляков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.01.1910
Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 08.01.1914
Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Кислякова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна