Кисляков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.01.1910

Сын: Кисляков Артем Павлович

Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 08.01.1914

Сын: Кисляков Павел Павлович

Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Кислякова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Кислякова Мария Павловна

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