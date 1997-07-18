Кислякова (Кислякова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Кислякова) Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1915

Дата смерти

18.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1915

Отец: Кисляков Павел

Мать: Кислякова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Юрченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1938

Сын: Юрченко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1940

Сын: Юрченко Евгений Иванович

Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Иван Петрович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
18.07.1997
Похороны
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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