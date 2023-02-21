Кислякова (Грекова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.01.1910
Отец ребёнка: Кисляков Павел
Рождение ребёнка
Около 08.01.1914
Отец ребёнка: Кисляков Павел
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Кислякова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Кисляков Павел