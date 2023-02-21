Кислякова (Грекова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Грекова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.01.1910

Сын: Кисляков Артем Павлович

Отец ребёнка: Кисляков Павел

Рождение ребёнка
Около 08.01.1914

Сын: Кисляков Павел Павлович

Отец ребёнка: Кисляков Павел

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Кислякова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Кисляков Павел

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