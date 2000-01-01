Кисляков Артем Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.01.1910
Отец: Кисляков Павел
Мать: Кислякова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислякова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислякова Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
авиамоторист
Смерть
Неизвестно