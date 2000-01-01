Кисляков Артем Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляков Артем Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.01.1910

Отец: Кисляков Павел

Мать: Кислякова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислякова Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
авиамоторист
Смерть
Неизвестно
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