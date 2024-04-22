(Хомякова) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1938
Дата смерти28.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938
Отец: Хомяков Григорий Устинович
Мать: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
19.12.1968
Рождение ребёнка
1972
Смерть
28.11.1987
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область