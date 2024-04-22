(Хомякова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хомякова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.09.1938

Дата смерти

28.11.1987

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938

Отец: Хомяков Григорий Устинович

Мать: Степанида Ивановна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Анатолий Иванович

Смерть
28.11.1987
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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