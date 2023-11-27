Лебедев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1935

Дата смерти

11.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Григорьевна

Смерть
11.09.1972
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Григорьевна

Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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