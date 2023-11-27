Лебедев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1935
Дата смерти11.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
19.12.1968
Смерть
11.09.1972
Рождение ребёнка
1972
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область