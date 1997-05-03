(Трушкина) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1908
Дата смерти03.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908
Отец: Трушкин Иван Андреевич
Мать: Трушкина Марина Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1933
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Хомяков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Хомяков Григорий Устинович
Смерть
03.05.1997
Похороны
Неизвестно