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(Трушкина) Степанида Ивановна

Место рождения

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.11.1908

Дата смерти

03.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1908

Отец: Трушкин Иван Андреевич

Мать: Трушкина Марина Петровна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.09.1933

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Хомяков Григорий Устинович

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Хомяков Григорий Устинович

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
03.05.1997
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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