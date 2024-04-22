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Хомяков Григорий Устинович

Место рождения

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.01.1909

Дата смерти

21.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909

Отец: Хомяков Устин Николаевич

Мать: Пелагея Васильевна

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.09.1933

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Степанида Ивановна

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.12.1944
шталаг VII A
Похороны
Неизвестно
д. Обермайтинген
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