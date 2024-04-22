Хомяков Григорий Устинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1909
Дата смерти21.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909
Отец: Хомяков Устин Николаевич
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1933
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Степанида Ивановна
Смерть
21.12.1944
шталаг VII A
Похороны
Неизвестно
д. Обермайтинген