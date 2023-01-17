Байрамгулова (Самихова) Роза Асраровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1920
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1920
Отец: Самихов Асрар Мингажевич
Мать: Самихова Суфия
Рождение ребёнка
21.09.1943
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2007