Байрамгулова (Самихова) Роза Асраровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамгулова (Самихова) Роза Асраровна

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Место рождения

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.08.1920

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1920

Отец: Самихов Асрар Мингажевич

Мать: Самихова Суфия

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрамгулов Гумер

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрамгулов Гумер

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байрамгулов Гумер

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2007
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