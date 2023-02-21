Байрамгулов Гумер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1943
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Смерть
1980