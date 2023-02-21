Байрамгулов Гумер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамгулов Гумер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрамгулова Роза Асраровна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрамгулова Роза Асраровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрамгулова Роза Асраровна

Смерть
1980
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