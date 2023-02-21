Самихова Суфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1900
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1920
Дочь: Байрамгулова Роза Асраровна
Отец ребёнка: Самихов Асрар Мингажевич
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Самихов Асрар Мингажевич
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1981