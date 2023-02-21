Самихова Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самихова Суфия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1920

Дочь: Байрамгулова Роза Асраровна

Отец ребёнка: Самихов Асрар Мингажевич

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Самихов Артур Асрарович

Отец ребёнка: Самихов Асрар Мингажевич

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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