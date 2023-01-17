Фёдор (Федот) Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Дмитрий Фомин
Мать: Синклитикия Фокина
Бракосочетание
04.02.1887
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1888
Сын: Роман Федотов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1891
Дочь: Александра Федотова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1893
Сын: Илья Федотов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1896
Дочь: Марфа Федотова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1898
Сын: Антоний Федотов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1899
Сын: Иоанн Федотов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Христина Федотова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно