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Фёдор (Федот) Дмитриев

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Дмитрий Фомин

Мать: Синклитикия Фокина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1887

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Роман Федотов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1891

Дочь: Александра Федотова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1893

Сын: Илья Федотов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Марфа Федотова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Антоний Федотов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Иоанн Федотов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Христина Федотова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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