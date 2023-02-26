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Александра Федотова

Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.03.1891

Дата смерти

08.06.1891

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1891

Отец: Фёдор (Федот) Дмитриев

Мать: Параскева Иванова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1891
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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