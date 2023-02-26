Александра Федотова
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.03.1891
Дата смерти08.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1891
Отец: Фёдор (Федот) Дмитриев
Мать: Параскева Иванова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.06.1891
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.