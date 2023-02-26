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Параскева Иванова

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Место рождения

д.Вятша Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вятша Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Фёдор (Федот) Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Роман Федотов

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.03.1891

Дочь: Александра Федотова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1893

Сын: Илья Федотов

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1896

Дочь: Марфа Федотова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Антоний Федотов

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Иоанн Федотов

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Христина Федотова

Отец ребёнка: Фёдор (Федот) Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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