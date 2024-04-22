Колесник (Кресан) Екатерина Назаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
18.01.1859
Рождение ребёнка
17.11.1859
Дочь: Кургак Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1862
Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1865
Сын: Колесник Василий Антонович
Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1868
Сын: Колесник Антоний Антонович
Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Колесник Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович
Смерть
Неизвестно