Колесник (Кресан) Екатерина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Кресан) Екатерина Назаровна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1859

Муж: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1859

Дочь: Кургак Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Сын: Колесник Иван Антонович

Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1865

Сын: Колесник Василий Антонович

Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Колесник Антоний Антонович

Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Колесник Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Колесник Антоний Иванович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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