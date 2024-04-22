Колесник Антоний Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
18.01.1859
Рождение ребёнка
17.11.1859
Дочь: Кургак Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
24.06.1862
Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
27.02.1865
Сын: Колесник Василий Антонович
Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
16.01.1868
Сын: Колесник Антоний Антонович
Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Колесник Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна
Смерть
Неизвестно