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Колесник Антоний Иванович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1859

Жена: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1859

Дочь: Кургак Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1862

Сын: Колесник Иван Антонович

Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1865

Сын: Колесник Василий Антонович

Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1868

Сын: Колесник Антоний Антонович

Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Колесник Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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