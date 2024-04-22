Колесник Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения27.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1865
Бракосочетание
17.02.1888
Жена: Колесник Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1888
Дочь: Нечваль Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1891
Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1893
Сын: Колесник Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно