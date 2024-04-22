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Колесник Василий Антонович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

27.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1865

Отец: Колесник Антоний Иванович

Мать: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
17.02.1888

Жена: Колесник Анна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1888

Дочь: Нечваль Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Колесник Аким Васильевич

Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Колесник Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Колесник Анна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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