Нечваль (Колесник) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечваль (Колесник) Варвара Васильевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

29.11.1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1888

Отец: Колесник Василий Антонович

Мать: Колесник Анна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Хоменко Матвей Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1912

Дочь: Хоменко Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Хоменко Матвей Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Хоменко Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Хоменко Матвей Яковлевич

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
05.05.1917

Муж: Нечваль Хринсанф Прохорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1918

Дочь: Нечваль Ульяна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Нечваль Хринсанф Прохорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1920

Дочь: Радванская София Хрисанфовна

Отец ребёнка: Нечваль Хринсанф Прохорович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
1968
Нежин, Чернігівська область
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