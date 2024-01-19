Нечваль (Колесник) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1888
Отец: Колесник Василий Антонович
Мать: Колесник Анна Ивановна
Бракосочетание
07.02.1910
Рождение ребёнка
02.07.1912
Дочь: Хоменко Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Хоменко Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Хоменко Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Хоменко Матвей Яковлевич
Бракосочетание
05.05.1917
Рождение ребёнка
29.07.1918
Дочь: Нечваль Ульяна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Нечваль Хринсанф Прохорович
Рождение ребёнка
19.10.1920
Дочь: Радванская София Хрисанфовна
Отец ребёнка: Нечваль Хринсанф Прохорович
Смерть
1968