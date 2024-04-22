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Колесник Антоний Антонович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

16.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1868

Отец: Колесник Антоний Иванович

Мать: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Шмаровоз Анна Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1899

Сын: Колесник Федор Антонович

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Колесник Алексей Антонович

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1905

Дочь: Колесник Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1908

Сын: Колесник Петр Антонович

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1911

Сын: Колесник Григорий Антонович

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Колесник Феодосий Антонович

Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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