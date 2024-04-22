Колесник Антоний Антонович
Место рождения
Дата рождения16.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1868
Бракосочетание
21.01.1896
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Шмаровоз Анна Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1899
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Колесник Алексей Антонович
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
23.10.1905
Дочь: Колесник Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
02.06.1908
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
11.05.1911
Сын: Колесник Григорий Антонович
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
10.01.1914
Сын: Колесник Феодосий Антонович
Мать ребёнка: Колесник Ефросиния Яковлевна
Смерть
Неизвестно