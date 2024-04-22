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Колесник Иван Антонович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

24.06.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1862

Отец: Колесник Антоний Иванович

Мать: Колесник Екатерина Назаровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1888

Сын: Колесник Федор Иванович

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: Колесник Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Колесник Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Колесник Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Колесник Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Колесник Иван Иванович

Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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