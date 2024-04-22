Колесник Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения24.06.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1862
Бракосочетание
09.11.1886
Рождение ребёнка
04.02.1888
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
26.01.1889
Дочь: Колесник Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Колесник Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Колесник Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Колесник Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
24.06.1896
Мать ребёнка: Колесник Марфа Емельяновна
Смерть
Неизвестно