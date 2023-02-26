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Семён Пантелеев

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

03.02.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1767 г.р.

Жена

До 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805

Отец: Пантелей Яковлев

Мать: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1808

Жена: Авдотья (Евдокия) Иванова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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