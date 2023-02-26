Семён Пантелеев
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения03.02.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1805
Отец: Пантелей Яковлев
Мать: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1808
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно