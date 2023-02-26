Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вукул большой
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семён ст
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1802
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Семён Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Яковлев
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно