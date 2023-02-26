Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вукул большой

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семён ст

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Середин Михаил Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1802

Сын: Вукул (Вукол) меньшой

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Семён Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Яковлев

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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