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Пантелей Яковлев

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Яков Ермолаев

Мать: АннаЕвдокимова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Вукул большой

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семён ст

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна Пантелеева

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Середин Михаил Пантелеев

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1800
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1802

Сын: Вукул (Вукол) меньшой

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1805

Сын: Семён Пантелеев

Мать ребёнка: Мария Семёнова

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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