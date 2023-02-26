Пантелей Яковлев
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Яков Ермолаев
Мать: АннаЕвдокимова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вукул большой
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семён ст
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна Пантелеева
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1800
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1802
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1805
Сын: Семён Пантелеев
Мать ребёнка: Мария Семёнова
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.