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Яков Ермолаев

Место рождения

сельцо Никулино Белевского уезда

Дата рождения

1742

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Никулино Белевского уезда
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пантелей Яковлев

Мать ребёнка: АннаЕвдокимова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1773

Сын: Венедикт Яковлев

Мать ребёнка: АннаЕвдокимова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: АннаЕвдокимова

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1802
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