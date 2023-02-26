Яков Ермолаев
Место рождениясельцо Никулино Белевского уезда
Дата рождения1742
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пантелей Яковлев
Мать ребёнка: АннаЕвдокимова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1773
Сын: Венедикт Яковлев
Мать ребёнка: АннаЕвдокимова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: АннаЕвдокимова
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1802