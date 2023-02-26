АннаЕвдокимова
Место рождениясельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1746
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пантелей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1773
Сын: Венедикт Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ермолаев
сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1784
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.