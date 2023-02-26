АннаЕвдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АннаЕвдокимова

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Место рождения

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1746

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пантелей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1773

Сын: Венедикт Яковлев

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ермолаев

сельцо Щернадино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1784
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
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