Авдотья (Евдокия) Иванова
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1808
Муж: Семён Пантелеев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно