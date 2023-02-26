Авдотья (Евдокия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Иванова

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.11.1808

Муж: Семён Пантелеев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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