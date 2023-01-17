Истомин Федор Иосипович
Место рожденияТомская губ., Барнаульский уезд, Мариинская вол., д. Зыряново.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Иосип
Мать: не указана
Томская губ., Барнаульский уезд, Мариинская вол., д. Зыряново.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Истомина Арина Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1918
Дочь: Черкайкина Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1955
Зыряновка, Алтайский край