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Истомин Федор Иосипович

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Место рождения

Томская губ., Барнаульский уезд, Мариинская вол., д. Зыряново.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Иосип

Мать: не указана

Томская губ., Барнаульский уезд, Мариинская вол., д. Зыряново.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Истомина Арина Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1918

Дочь: Черкайкина Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Истомин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Истомина Авдотья Петровна

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Авдотья Петровна

Смерть
Около 1955
Зыряновка, Алтайский край
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