Истомина (Грибкова) Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Истомина Арина Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович
Рождение ребёнка
01.04.1918
Дочь: Черкайкина Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край