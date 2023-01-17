Истомина (Грибкова) Авдотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Грибкова) Авдотья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Истомина Арина Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1918

Дочь: Черкайкина Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Истомин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Истомин Федор Иосипович

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Федор Иосипович

Смерть
1980
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
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