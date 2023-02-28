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Истомин Михаил Федорович

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Место рождения

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Истомин Федор Иосипович

Мать: Истомина Авдотья Петровна

Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2020
Респкблика Киргизия, с Петровка
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