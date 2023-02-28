Истомин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Истомин Федор Иосипович
Рождение ребёнка
20.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2020
Респкблика Киргизия, с Петровка