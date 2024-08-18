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Грибкова Матрона Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Иван Петрович

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Пëтр Фëдорович

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Колесова Мелания Петровна

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Озерово, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Истомина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Озерово, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Титова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Озерово, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.

Сын: Грибков Никита Петрович

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.

Дочь: Грибкова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович

Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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