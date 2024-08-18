Грибкова Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Колесова Мелания Петровна
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Истомина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Титова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Рождение ребёнка
21.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Рождение ребёнка
Около ?.02.1898 ст.
Дочь: Грибкова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Грибков Пëтр Фëдорович
Смерть
Неизвестно