Колесова (Грибкова) Мелания Петровна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно