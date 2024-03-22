Колесова (Грибкова) Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Грибкова) Мелания Петровна

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Место рождения

Озерово, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Озерово, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Клесов Роман Зотикович

Мостовой, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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