Истомина (Надуткина) Надежда Космина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
20.01.1875 ст.
Муж: Истомин Иосиф Саввин
Рождение ребёнка
24.10.1875 ст.
Сын: Истомин Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин
Рождение ребёнка
25.02.1877
Дочь: (Истомина) Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: (Истомина) Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин
Рождение ребёнка
04.12.1881 ст.
Сын: Истомин Николай Иосифович
Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин
Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин
Смерть
Неизвестно