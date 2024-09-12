Истомина (Надуткина) Надежда Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Надуткина) Надежда Космина

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Надуткин Косьма (Кузьма) Егорович

Мать: Надуткина Анна Захарьевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
20.01.1875 ст.

Муж: Истомин Иосиф Саввин

Воскресенка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.10.1875 ст.

Сын: Истомин Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин

Воскресенка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.02.1877

Дочь: (Истомина) Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: (Истомина) Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.12.1881 ст.

Сын: Истомин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1882 ст.

Сын: Истомин Фëдор Иосипович

Отец ребёнка: Истомин Иосиф Саввин

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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