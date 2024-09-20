Надуткин Косьма (Кузьма) Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надуткин Косьма (Кузьма) Егорович

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

05.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Надуткин Егор Семенович

Мать: не указана

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надуткина Анна Захарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надуткина Екатерина Косьмина

Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Надуткин Платон Косьмин

Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Истомина (Надуткина) Надежда Космина

Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Шевелева (Надуткина) Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Надуткин Степан Косьмич

Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна

Кочковатое, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.12.1906 ст.
Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

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