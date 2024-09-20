Надуткин Косьма (Кузьма) Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти05.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: Надуткин Егор Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надуткина Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Истомина (Надуткина) Надежда Космина
Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Шевелева (Надуткина) Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна
Рождение ребёнка
1868 ст.
Мать ребёнка: Надуткина Анна Захарьевна
Кочковатое, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.12.1906 ст.
Зыряновка, Заринский муниципальный район, Алтайский край