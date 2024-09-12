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Надуткин Платон Косьмин

Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Надуткин Косьма (Кузьма) Егорович

Мать: Надуткина Анна Захарьевна

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надуткина Евдокия Антонова

Рождение ребёнка
01.12.1881 ст.

Сын: Надуткин Николай Платонович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.

Дочь: (Надуткина) Анастасия Платоновна

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.

Сын: Надуткин Василий Платонович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.04.1887

Дочь: (Надуткина) Александра Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Надуткин Алексей Платонович

Мать ребёнка: не указана

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.

Дочь: (Надуткина) Параскева Платоновна

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.02.1895 ст.

Сын: Надуткин Федор Платонович

Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова

Лагушино, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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