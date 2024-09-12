Надуткин Платон Косьмин
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1881 ст.
Сын: Надуткин Николай Платонович
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.
Дочь: (Надуткина) Анастасия Платоновна
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.
Сын: Надуткин Василий Платонович
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
21.04.1887
Дочь: (Надуткина) Александра Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Надуткин Алексей Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1892 ст.
Дочь: (Надуткина) Параскева Платоновна
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
26.02.1895 ст.
Сын: Надуткин Федор Платонович
Мать ребёнка: Надуткина Евдокия Антонова
Смерть
Неизвестно