деревня Кочковатое, деревня Кочковатое, Оконешниковский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Кочковатое

Оконешниковский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Покровская волость
Кочковатая д., при колодц., на прос. дор.96026025101355

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Оконешниковский район
114016Кочковатоедеревня54°45'с.ш.74°40'в.д.N-43-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Оконешниковский муниципальный район, Сергеевское сельское поселение
52643419111д Кочковатоедеревня
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