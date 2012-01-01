Багаутдинова (Фатхуллина) Фахрикамал Карибулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фатхуллин Карибулла
Рождение ребёнка
1932
Сын: Багаутдинов Салих Сабиржанович
Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ильфанова Фаузия Сабиржановна
Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багаутдинов Сабиржан
Смерть
1993