Багаутдинова (Фатхуллина) Фахрикамал Карибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова (Фатхуллина) Фахрикамал Карибулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фатхуллин Карибулла

Мать: Фатхуллина Хабикамал Хамидулловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Багаутдинов Салих Сабиржанович

Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ильфанова Фаузия Сабиржановна

Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багаутдинов Сабиржан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаутдинов Сабиржан

Смерть
1993
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