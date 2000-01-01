Багаутдинов Салих Сабиржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинов Салих Сабиржанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Багаутдинов Сабиржан

Мать: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1992
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