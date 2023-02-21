Багаутдинов Сабиржан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Багаутдинов Салих Сабиржанович
Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ильфанова Фаузия Сабиржановна
Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943