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Багаутдинов Сабиржан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
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1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Багаутдинов Салих Сабиржанович

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ильфанова Фаузия Сабиржановна

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Смерть
1943
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