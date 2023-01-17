Фатхуллина Хабикамал Хамидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина Хабикамал Хамидулловна

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1885 ст.

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1885 ст.

Отец: Хамидулла Хайруллин

Мать: Хуббиниса Хабибуллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна

Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович

Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Гаптелхак Карибуллович

Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхуллин Карибулла

Смерть
1951
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