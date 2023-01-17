Фатхуллина Хабикамал Хамидулловна
Место рождения
Дата рождения02.10.1885 ст.
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1885 ст.
Отец: Хамидулла Хайруллин
Мать: Хуббиниса Хабибуллина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Багаутдинова Фахрикамал Карибулловна
Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович
Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Гаптелхак Карибуллович
Отец ребёнка: Фатхуллин Карибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатхуллин Карибулла
Смерть
1951