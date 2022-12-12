Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Фатхуллин Карибулла

Мать: Фатхуллина Хабикамал Хамидулловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Фатхуллин Гаптелхай Габтелвакильевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гильфанова Халида Габтелвакильевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал

Смерть
1943
Веселый Гай, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1997

Жена: Фатхуллина Ашрапжамал

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