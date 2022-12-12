Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Фатхуллин Карибулла
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фатхуллин Гаптелхай Габтелвакильевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гильфанова Халида Габтелвакильевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатхуллина Ашрапжамал
Смерть
1943
Веселый Гай, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1997
Жена: Фатхуллина Ашрапжамал