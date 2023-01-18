Фатхуллина Ашрапжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фатхуллин Гаптелхай Габтелвакильевич
Отец ребёнка: Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гильфанова Халида Габтелвакильевна
Отец ребёнка: Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатхуллин Габтелвакиль Карибуллович
Бракосочетание
1997