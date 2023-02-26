Сергей (Иван Сергеев)
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
д.Тимошаты
Бракосочетание
20.07.1836
Жена: Пелагия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1838
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.12.1844
Сын: Даниил Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.08.1847
Сын: Демид Сергеев
Мать ребёнка: Екатерина Терентиева
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.06.1849
Сын: Елисей Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
28.02.1852
Сын: Конон Сергеев
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Терентиева
Смерть
Неизвестно