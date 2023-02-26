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Сергей (Иван Сергеев)

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Казаков Иван Никитин

Мать: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Бракосочетание
20.07.1836

Жена: Пелагия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1838

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.12.1844

Сын: Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
14.08.1847

Сын: Демид Сергеев

Мать ребёнка: Екатерина Терентиева

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.06.1849

Сын: Елисей Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
28.02.1852

Сын: Конон Сергеев

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Тимошаты
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Терентиева

Смерть
Неизвестно
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