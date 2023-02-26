Казаков Иван Никитин
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения13.11.1793
Дата смерти16.12.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1793
Отец: Никита Климентов
Мать: Ирина Никитина
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
Рождение ребёнка
До 1819
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
Рождение ребёнка
16.09.1824
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.09.1824
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1824
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1825
Сын: Казаков Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1825
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.10.1832
Сын: Пизанов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
16.12.1838
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )