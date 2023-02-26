Казаков Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Иван Никитин

Казаков Иван Никитин

Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

13.11.1793

Дата смерти

16.12.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1793

Отец: Никита Климентов

Мать: Ирина Никитина

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Сергей (Иван Сергеев)

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

Рождение ребёнка
16.09.1824

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.09.1824

Сын: Казаков Евмений Иванов

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1824

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
1825

Сын: Казаков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1825

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.10.1832

Сын: Пизанов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Смерть
16.12.1838
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close