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Казаков Фёдор Иванов

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Казаков Иван Никитин

Мать: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Казакова Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Казаков Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Казакова Екатерина Григорьева

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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