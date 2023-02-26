Казаков Фёдор Иванов
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
08.11.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1852
Мать ребёнка: Казакова Екатерина Григорьева
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно