Казакова Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Екатерина Григорьева

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Казаков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Казаков Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Казаков Фёдор Иванов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
20.06.1855

Сын: Ульян Егоров

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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