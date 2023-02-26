Казакова Екатерина Григорьева
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Казаков Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1852
Отец ребёнка: Казаков Фёдор Иванов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
20.06.1855
Сын: Ульян Егоров
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно