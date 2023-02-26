Анисим Иванов
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
д.Тимошаты
Бракосочетание
06.11.1849
Жена: Варвара Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никифор Анисимов
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Рождение ребёнка
?.06.1854
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Смерть
Неизвестно