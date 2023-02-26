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Анисим Иванов

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Казаков Иван Никитин

Мать: Казакова Елизавета (Никифорова)

д.Тимошаты
Бракосочетание
06.11.1849

Жена: Варвара Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852

Сын: Никифор Анисимов

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Рождение ребёнка
?.06.1854

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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