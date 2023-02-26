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Пелагия Трофимова

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Место рождения

д.Хлопотная прихода села Свистовичи

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хлопотная прихода села Свистовичи
Бракосочетание
20.07.1836

Муж: Сергей (Иван Сергеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1838

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.12.1844

Сын: Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.06.1849

Сын: Елисей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
28.02.1852

Сын: Конон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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