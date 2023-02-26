Пелагия Трофимова
Место рожденияд.Хлопотная прихода села Свистовичи
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Хлопотная прихода села Свистовичи
Бракосочетание
20.07.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.07.1838
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
16.12.1844
Сын: Даниил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.06.1849
Сын: Елисей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
28.02.1852
Сын: Конон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иван Сергеев)
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно