Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1852
Дата смерти10.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1874
г. Ницца, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика