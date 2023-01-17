Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппа-Старженецкая (Алабина) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1852

Дата смерти

10.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1852

Отец: Алабин Пётр Владимирович

Мать: Алабина Варвара Васильевна

Бракосочетание
1872

Муж: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1874
г. Ницца, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
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